RT в Telegram
Подпишись

Посол Любинский: СМИ Австрии пытаются усугубить отношения с Москвой

Короткая ссылка
Агрессивные публикации австрийских СМИ в адрес России направлены на усугубление и без того сложных отношений между двумя странами.

Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

При этом он отметил, что на сегодняшний день практически все направления сотрудничества двух стран заморожены, если не прекращены.

«Отсутствует политическая повестка дня», — сказал дипломат.

Ранее Любинский рассказал, что в Австрии совершались акты вандализма против имущества дипсотрудников России.

Также, по его словам, участие Австрии в системе ПВО Sky Shield сближает её с НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить