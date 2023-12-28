Посол Любинский: СМИ Австрии пытаются усугубить отношения с Москвой
Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
При этом он отметил, что на сегодняшний день практически все направления сотрудничества двух стран заморожены, если не прекращены.
«Отсутствует политическая повестка дня», — сказал дипломат.
Ранее Любинский рассказал, что в Австрии совершались акты вандализма против имущества дипсотрудников России.
Также, по его словам, участие Австрии в системе ПВО Sky Shield сближает её с НАТО.