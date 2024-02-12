OMV: для отказа от российского газа Австрии необходима правовая основа

Российский газ не подпадает под санкции Европейского союза, для отказа от него Австрии необходимо создать правовую основу.

Таким образом в беседе с РИА Новости представители австрийского нефтегазового концерна OMV прокомментировали заявление главы австрийского Минэнерго Леоноре Гевесслер о том, что Австрии следует подготовить выход из договоров на поставку газа из России, заключённых концерном OMV.

В OMV сказали агентству, что российский газ не подпадает под европейские санкции, поскольку импортируется из нескольких стран — по трубопроводам или посредством терминалов СПГ.

«Если законодатели хотят отказаться от российского газа, для этого необходимо создать правовую основу», — сказали в компании.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость.