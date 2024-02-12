В Австрии призвали подготовить выход из контрактов на поставку газа из России
- AP
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Необходимость в этом она объяснила тем, что долгосрочные контракты, обязывающие забирать большое количество природного газа, стали ещё одной причиной увеличения доли российского газа в Австрии. Об этом сообщает ТАСС.
Министр добавила, что возглавляемое ею ведомство поручит экспертам просчитать экономические последствия такого шага.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость.