В Австрии призвали подготовить выход из контрактов на поставку газа из России

Австрии следует подготовить выход из договоров на поставку газа из России, заключённых австрийским нефтегазовым концерном OMV. С таким призывом к властям страны обратилась глава Минэнерго республики Леоноре Гевесслер.

Необходимость в этом она объяснила тем, что долгосрочные контракты, обязывающие забирать большое количество природного газа, стали ещё одной причиной увеличения доли российского газа в Австрии. Об этом сообщает ТАСС.

Министр добавила, что возглавляемое ею ведомство поручит экспертам просчитать экономические последствия такого шага.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость.