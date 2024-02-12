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В Австрии призвали подготовить выход из контрактов на поставку газа из России

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Австрии следует подготовить выход из договоров на поставку газа из России, заключённых австрийским нефтегазовым концерном OMV. С таким призывом к властям страны обратилась глава Минэнерго республики Леоноре Гевесслер.
В Австрии призвали подготовить выход из контрактов на поставку газа из России
  • AP
  • © Hans Punz

Необходимость в этом она объяснила тем, что долгосрочные контракты, обязывающие забирать большое количество природного газа, стали ещё одной причиной увеличения доли российского газа в Австрии. Об этом сообщает ТАСС.

Министр добавила, что возглавляемое ею ведомство поручит экспертам просчитать экономические последствия такого шага.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость.

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