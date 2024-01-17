В OMV заявили, что будут защищать права на долю по Южно-Русскому месторождению
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«У нас есть хорошая юридическая стратегия, но я не могу комментировать её публично. Ясно одно: мы будем защищать права OMV изо всех сил», — цитирует его ТАСС.
Указ, о котором идёт речь, был подписан 19 декабря. Из документа следует, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои доли в российских активах.
Президент России Владимир Путин вместе с этим поручил создать ООО для управления Южно-Русским месторождением и участками Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.