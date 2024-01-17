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В OMV заявили, что будут защищать права на долю по Южно-Русскому месторождению

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Австрийский нефтегазовый концерн OMV будет защищать права на долю в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении на фоне указа российского президента о смене управления на новые юрлица без иностранного участия, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью Presse.
В OMV заявили, что будут защищать права на долю по Южно-Русскому месторождению
  • Gettyimages.ru
  • © Vince Streano

«У нас есть хорошая юридическая стратегия, но я не могу комментировать её публично. Ясно одно: мы будем защищать права OMV изо всех сил», — цитирует его ТАСС.

Указ, о котором идёт речь, был подписан 19 декабря. Из документа следует, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои доли в российских активах.

Президент России Владимир Путин вместе с этим поручил создать ООО для управления Южно-Русским месторождением и участками Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

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