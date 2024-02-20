Возобновлена сертификация ввозимых в Россию бананов с пяти предприятий Эквадора
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России», — говорится в сообщении.
Перед этим Эквадор усилил контроль поставщиков бананов, увеличив число проверок и создав карантинную зону для погрузки с плантаций.
16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться.