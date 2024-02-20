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Возобновлена сертификация ввозимых в Россию бананов с пяти предприятий Эквадора

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По согласованию с Россельхознадзором возобновлена сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора.
Возобновлена сертификация ввозимых в Россию бананов с пяти предприятий Эквадора
  • Gettyimages.ru
  • © Image Professionals GmbH

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России», — говорится в сообщении.

Перед этим Эквадор усилил контроль поставщиков бананов, увеличив число проверок и создав карантинную зону для погрузки с плантаций.

16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться.

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