Возобновлена сертификация ввозимых в Россию бананов с пяти предприятий Эквадора

По согласованию с Россельхознадзором возобновлена сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России», — говорится в сообщении.

Перед этим Эквадор усилил контроль поставщиков бананов, увеличив число проверок и создав карантинную зону для погрузки с плантаций.

16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться.