Россельхознадзор: в Россию ввезли первую партию яиц объёмом 36 т из Азербайджана
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«19 декабря через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 000 штук)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что данная продукция будет в дальнейшем реализована на территории страны.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.