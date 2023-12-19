Россельхознадзор: в Россию ввезли первую партию яиц объёмом 36 т из Азербайджана

Пресс-служба Россельхознадзора заявила, что первая партия пищевого яйца из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 612 тыс. штук.

«19 декабря через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 000 штук)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная продукция будет в дальнейшем реализована на территории страны.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.