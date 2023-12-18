Совет ЕЭК предоставил России возможность обнулить пошлины на импорт яиц
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Об этом говорится на сайте ЕЭК.
«Совет ЕЭК принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц», — говорится в заявлении.
Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнёв, эта мера предоставит возможность обеспечить поставки яиц по сопоставимой с российским производством цене, в частности, из Турции и Ирана.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.
По словам Патрушева, яйца из Турции поступят в Россию через пару недель.