Совет ЕЭК предоставил России возможность обнулить пошлины на импорт яиц

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил обнулить таможенные пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.

Об этом говорится на сайте ЕЭК.

«Совет ЕЭК принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц», — говорится в заявлении.

Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнёв, эта мера предоставит возможность обеспечить поставки яиц по сопоставимой с российским производством цене, в частности, из Турции и Ирана.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.

По словам Патрушева, яйца из Турции поступят в Россию через пару недель.