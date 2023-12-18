RT в Telegram
Подпишись

Совет ЕЭК предоставил России возможность обнулить пошлины на импорт яиц

Короткая ссылка
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил обнулить таможенные пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.
Совет ЕЭК предоставил России возможность обнулить пошлины на импорт яиц
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте ЕЭК.

«Совет ЕЭК принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц», — говорится в заявлении. 

Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнёв, эта мера предоставит возможность обеспечить поставки яиц по сопоставимой с российским производством цене, в частности, из Турции и Ирана.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.

По словам Патрушева, яйца из Турции поступят в Россию через пару недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить