Набиуллина: ставки по ипотеке «нужно дифференцировать» по регионам России
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Её слова приводит РИА Новости.
«Я думаю, надо с правительством обсудить, как дифференцировать, — уровень доходов населения может быть одним из критериев. Я думаю, надо посмотреть и на уровень проникновения ипотеки и жилищное строительство», — отметила она.
Ранее Набиуллина заявила, что рост ипотеки сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов, в ЦБ этим обеспокоены. Также она говорила о том, что Центробанк выступает за сохранение только адресных льготных программ по ипотеке после июля 2024 года.
В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россиянам в 2023 году будет выдано около 700 тыс. льготных ипотек.