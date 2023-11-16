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Набиуллина: ставки по ипотеке «нужно дифференцировать» по регионам России

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с льготной ипотекой в стране. По её мнению, необходимо обсудить возможность дифференциации данного вида ипотеки.
Набиуллина: ставки по ипотеке «нужно дифференцировать» по регионам России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Её слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, надо с правительством обсудить, как дифференцировать, — уровень доходов населения может быть одним из критериев. Я думаю, надо посмотреть и на уровень проникновения ипотеки и жилищное строительство», — отметила она.

Ранее Набиуллина заявила, что рост ипотеки сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов, в ЦБ этим обеспокоены. Также она говорила о том, что Центробанк выступает за сохранение только адресных льготных программ по ипотеке после июля 2024 года.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россиянам в 2023 году будет выдано около 700 тыс. льготных ипотек.

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