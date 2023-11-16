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Набиуллина: ЦБ России обеспокоен, что вместе с ростом ипотеки дорожает жильё

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Рост ипотеки в России сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов, ЦБ обеспокоен этим, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: ЦБ России обеспокоен, что вместе с ростом ипотеки дорожает жильё
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

По её словам, ипотечный портфель вырос за год на треть — 32% в годовом выражении.

«Нас, конечно, не может не беспокоить, что этот рост сопровождается увеличением цен на жильё и снижением качества кредитов за счёт выдачи ипотеки заёмщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Ранее Центробанк России заявил, что доля ипотеки с государственной поддержкой в сентябре составила около 70%.

Набиуллина сообщила, что льготную ипотеку нужно сворачивать по истечении действия программы.

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