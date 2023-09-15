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ЦБ предложил оставить только адресные льготные программы по ипотеке в 2024 году

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Центробанк выступает за сохранение только адресных льготных программ по ипотеке после июля 2024 года. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ЦБ предложил оставить только адресные льготные программы по ипотеке в 2024 году
  • РИА Новости

«Спрос на ипотеку должен расти таким образом, чтобы не приводить к такому росту цен на жильё, которое мы сейчас видим, это свидетельство несбалансированного роста», — приводит ТАСС её слова.

Набиуллина напомнила, что масштабные льготные программы действуют в России до июля 2024 года.

«После этого, на наш взгляд, должны остаться именно целевые адресные программы, которые поддерживают людей адресно», — отметила она.

Также Набиуллина сообщила, что ЦБ России не приветствует введение плавающих ставок по кредитам населению.

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