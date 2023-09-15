ЦБ предложил оставить только адресные льготные программы по ипотеке в 2024 году

Центробанк выступает за сохранение только адресных льготных программ по ипотеке после июля 2024 года. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Спрос на ипотеку должен расти таким образом, чтобы не приводить к такому росту цен на жильё, которое мы сейчас видим, это свидетельство несбалансированного роста», — приводит ТАСС её слова.

Набиуллина напомнила, что масштабные льготные программы действуют в России до июля 2024 года.

«После этого, на наш взгляд, должны остаться именно целевые адресные программы, которые поддерживают людей адресно», — отметила она.

Также Набиуллина сообщила, что ЦБ России не приветствует введение плавающих ставок по кредитам населению.