ЦБ предложил оставить только адресные льготные программы по ипотеке в 2024 году
- РИА Новости
«Спрос на ипотеку должен расти таким образом, чтобы не приводить к такому росту цен на жильё, которое мы сейчас видим, это свидетельство несбалансированного роста», — приводит ТАСС её слова.
Набиуллина напомнила, что масштабные льготные программы действуют в России до июля 2024 года.
«После этого, на наш взгляд, должны остаться именно целевые адресные программы, которые поддерживают людей адресно», — отметила она.
Также Набиуллина сообщила, что ЦБ России не приветствует введение плавающих ставок по кредитам населению.