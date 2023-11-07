WSJ: ценовой потолок не смог удержать цены на российскую нефть

Идея ценового потолка на нефть из России стремительно теряет актуальность: нефтяные доходы страны снова растут, тогда как дисконт, напротив, сокращается, пишет The Wall Street Journal.

Обозреватели американского издания обратили внимание на статистику по доходам российской казны в октябре. Бюджет страны по итогам месяца получил в два раза больше выручки с продажи нефти и газа, чем в сентябре, и более чем на четверть больше, чем в октябре минувшего года.

Изначально Запад преследовал две цели, создавая ценовой потолок: обеспечивать поставки российской нефти на мировые рынки, чтобы избежать роста цен на топливо, но при этом снизить доходы Москвы. Поначалу санкции оказывали определённый эффект, однако в конце концов Москва нашла способы обойти ограничения западных стран, пишет газета, которая, в частности, утверждает, что Россия якобы создала отдельный флот из нефтетанкеров, зарегистрированных в других странах.

Вместе с этим в Минфине США настаивают на том, что ценовой потолок всё же заставил Россию отвлечься на решение этой проблемы, что якобы пошло в ущерб спецоперации на Украине.

Перевод статьи на русский язык публикует ИноТВ.

В марте президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

Как пояснил в интервью RT вице-премьер Александр Новак, дисконт на российскую нефть и нефтепродукты формируется рыночно и не пересматривается властями.