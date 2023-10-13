Новак: дисконт на российскую нефть формируется рыночно

Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic отметил, что дисконт на российскую нефть и нефтепродукты формируется рыночно и не пересматривается властями.

«Дисконт формируется рыночно. То есть мы сами его там не пересматриваем. И собственно, дисконт — это отражение, по сути дела, рыночной стоимости наших нефтепродуктов, нашей нефти», — сказал Новак.

По его словам, дисконт повышается, когда риски высокие, когда они снижаются — дисконт тоже уменьшается.

«Вот мы в начале года видели: дисконт на нашу нефть доходил до $35—$38 за баррель. На сегодняшний день это примерно $11—$12», — сказал вице-премьер.

Новак отметил, что это говорит о том, что стабилизировались поставки и транспортно-логистические цепочки, России удалось договориться с дружественными странами «о новых рынках, и об участии компаний».

«Поэтому сейчас идёт большая конкуренция за наши продукты. И естественно, рыночным способом формируется и снижение дисконта. То есть если большая конкуренция, все хотят, там, более дешевую нефть и нефтепродукты, спрос большой, и, значит, дисконт может снижаться. Потом будем наблюдать, смотреть. Мы оптимистично на это смотрим», — заявил Новак.

Ранее вице-премьер заявил, что потолок цен на российскую нефть неэффективен, Urals сейчас торгуется по рыночной цене.