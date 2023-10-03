Новак: нефть Urals торгуется выше «потолка цен»

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что потолок цен на российскую нефть неэффективен, Urals сейчас торгуется по рыночной цене.

«На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился, и наша продукция реализуется выше потолка, по рыночным ценам. Есть понимание того, что такие инструменты делают только хуже», — цитирует его ТАСС.

По его словам, самое плохое в ситуации с санкциями против нефти то, что Запад создал прецедент и в будущем его могут использовать не только против российских энергоресурсов, но и против других стран, а также против других продуктов.

«Надеюсь, что сейчас уже все убедились, что этот инструмент, который придумали, — что он неэффективен и от него страдают в основном только конечные потребители», — добавил Новак.

Ранее Министерство финансов России заявило, что средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель.