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Экономист Суверов: доля доллара в валютных депозитах в России падает

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Полина Полетаева
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что дедолларизация является реальностью.
Экономист Суверов: доля доллара в валютных депозитах в России падает
  • РИА Новости

Специалист отметил, что доля доллара в валютных депозитах в России падает.

«Сейчас всё большей популярностью пользуются, во-первых, рублёвые сбережения, а во-вторых, банки открывают депозиты в китайских юанях и дирхамах Арабских Эмиратов», — рассказал Суверов.

Он добавил, что у населения по-прежнему достаточно много наличных долларов.

По его мнению, решение о хранении денежных средств в долларах имеет психологическую причину, а не экономическую.

«Психологическая привычка — держать деньги в долларах, как в достаточно надёжной валюте. Поэтому сказывается инертность населения», — считает экономист.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

Кроме того, подчеркнула Захарова, доллар сейчас используется в качестве инструмента гегемонии и нового типа колониализма.

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