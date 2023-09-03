Депутат Кравченко: дедолларизация абсолютно реальна

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что дедолларизация является реальностью.

По словам депутата, дедолларизация действительно абсолютно реальна.

«Уже сегодня дедолларизация происходит. Мы видим, что ключевые региональные организации на эту тему активно думают и рассуждают. Это в первую очередь БРИКС и ШОС, страны — участницы которых сегодня стремительно переводят расчёты между собой в региональные валюты», — напомнил Кравченко.

Парламентарий уверен, что важным шагом к дедолларизации стало бы создание единой валюты между странами — участницами данных организаций.

«Это сейчас обсуждается, но пока, насколько я знаю, единого и консолидированного решения нет. Но считаю, что оно не за горами, допускаю, что мы можем увидеть что-то похожее на ЭКЮ в ближайшее время. Или же странам, составляющим уже большую часть мировой экономики, предстоит договариваться об альтернативных способах расчёта из-за подрыва доверия к доллару», — добавил собеседник RT.

По его прогнозу, дедолларизация может произойти в течение пяти — десяти лет.

«Сегодня руководство нашей страны и наши союзники настроены достаточно решительно. А те попирания правовых основ и международных договорённостей, которые сегодня мы наблюдаем, когда западные страны фактически заморозили активы государственных компаний и наших сограждан, лишний раз сподвигают развивающиеся страны и крупных игроков к большей осторожности и диверсификации капиталовложений. Мы прекрасно знаем, что часть достаточно богатых держав активно избавляются от доллара с точки зрения сбережений и размещения в Штатах и других так называемых развитых странах», — заключил Кравченко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

Кроме того, подчеркнула Захарова, доллар сейчас используется в качестве инструмента гегемонии и нового типа колониализма.