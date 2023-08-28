РБК: российские пекари сообщили о росте затрат на производство хлеба

Хлебозаводам трудно сдерживать отпускные цены на хлеб из-за роста себестоимости производства, сообщил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

Как отмечает РБК, Национальный союз хлебопечения объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебомакаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей.

Айдиев напомнил, что в 2022 году хлебозаводы повышали цены после «скачкообразного роста всех составляющих затрат», однако потом часть снизила цены.

В настоящее время продолжать держать отпускные цены «уже возможности нет», отметил он.

«Их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — утверждает Айдиев.

Собеседник издания допустил, что повышение отпускных цен у производителей до конца года может составить 7—10%.

Как ранее заявило Министерство сельского хозяйства, информация о существенном росте цен на хлеб не соответствует действительности.

23 августа Федеральная антимонопольная служба сообщила, что около 30 торговых сетей из 25 регионов России приняли добровольные обязательства по ограничению наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на некоторые социально значимые товары.