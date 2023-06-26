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Представитель России в МВФ заявил о неизбежности фрагментации мировой экономики

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Использование международной торговли и финансов со стороны Запада делает неизбежной и необратимой фрагментацию мировой экономики, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на Западе пытаются обойти эту проблему, а руководство МВФ не может не учитывать оказываемого западными странами давления.

Можин указал на последствия антироссийских санкций как на пример необратимой фрагментации мировой экономики.

«Мы этот урок выучили, мы никогда не допустим того, чтобы опять оказаться в такой зависимости от импорта... Называйте этот процесс хоть деглобализацией, хоть фрагментацией, но он будет продолжаться», — заключил он.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что уязвимость глобальной экономики выросла на фоне стремления центробанков разных стран мира сдержать высокую инфляцию.

Георгиева также сообщила о постепенном отказе от использования доллара.

По её словам, фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.

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