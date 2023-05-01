МВФ: в мире наблюдается постепенный отказ от использования доллара
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«Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее богатейший банкир Азии, гендиректор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак назвал американский доллар «крупнейшим финансовым террористом в мире».
Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.