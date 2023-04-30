Глава индийского банка Kotak Mahindra назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом

Богатейший банкир Азии и гендиректор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак назвал американский доллар «крупнейшим финансовым террористом в мире». Индия должна создать структуру, которая не зависит от прихоти кого-либо, подчеркнул финансист.

«Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США», — сказал на церемонии вручения премии ET Awards в Дели Котак, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что деньги, находящиеся на счетах nostro, по команде США могут стать недоступными. Банкир отметил, что сейчас мир отчаянно ищет альтернативную резервную валюту.

По его мнению, для Индии настало подходящее время сделать рупию такой резервной валютой.

Котак при этом не думает, что Европа может сделать свою валюту резервной.

«Я не думаю, что у Великобритании или Японии хватит смелости занять эти позиции, хотя и британский фунт, и иена являются свободными валютами», — считает банкир.

Он также допустил, что у Китая есть «серьёзная проблема доверия» со многими странами.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предупредил, что использование доллара в качестве оружия приведёт к отказу от него в других странах.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что, используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею международных финансовых резервов.

Он отметил, что в результате все задумались, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах.