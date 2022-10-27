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Путин: все задумались, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах

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Президент России Владимир Путин заявил, что все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах.
Путин: все задумались, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом он сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллары в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным валютам. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались: стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах», — сказал он.

Вместе с этим Путин добавил, что выйти из долларовых активов не так просто.

«Потому что у американцев создана очень мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает их по сути. Выйти очень сложно, но на будущее все задумались», — добавил российский лидер.

Ранее Путин выразил уверенность в мировом росте объёмов расчётов в национальных валютах.

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