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Путин выразил уверенность в мировом росте объёмов расчётов в национальных валютах

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в мировом росте объёмов расчётов в национальных валютах.
Путин выразил уверенность в мировом росте объёмов расчётов в национальных валютах
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

«Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом, дискредитировали институт международных финансовых резервов... переход к расчётам в национальных валютах будет активно набирать обороты. Это неизбежно. Это, конечно, будет зависеть от состояния и уровня эмитентов этих валют, состояния их экономик, но это будет укрепляться», — заявил он.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ранее высказалась о перспективах дедолларизации в международных расчётах.

Как прогнозирует эксперт, через несколько лет основными валютами расчётов между странами БРИКС могут стать цифровой юань и цифровой рубль, а в перспективе — государственные цифровые валюты других стран БРИКС.

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