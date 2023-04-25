Маск: использование доллара в качестве оружия приведёт к отказу от него в других странах

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Использование доллара в качестве оружия приведёт к отказу от него в других странах, считает американский предприниматель Илон Маск.
Маск: использование доллара в качестве оружия приведёт к отказу от него в других странах
  • AP
  • © Patrick Pleul/Pool

Так он прокомментировал сообщение пользователя Twitter о том, что сейчас дедолларизация мировой экономики идёт в десять раз быстрее, чем в предыдущие 20 лет.

«Если вы вепонизируете валюту достаточное число раз, другие страны откажутся от её использования», — сказал Маск.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что, используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею международных финансовых резервов.

Он отметил, что все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах.

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