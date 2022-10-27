Путин: используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею международных резервов

Президент России Владимир Путин заявил, что, используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею международных финансовых резервов.

«Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом, дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценил за счёт инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы», — сказал Путин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заморозку российских активов в Евросоюзе нужно называть «воровством».