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Путин: используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею международных резервов

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Президент России Владимир Путин заявил, что, используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею международных финансовых резервов.
Путин: используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею международных резервов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом, дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценил за счёт инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы», — сказал Путин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заморозку российских активов в Евросоюзе нужно называть «воровством».

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