Лихачёв назвал фарсом планы США выдавить «Росатом» с мирового рынка

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв в программе «Москва. Кремль. Путин» назвал фарсом планы США выдавить госкорпорацию с мирового атомного рынка.

«Повторяется история — как фарс, когда не Советский Союз, а Соединённые Штаты Америки пытаются догнать и перегнать. Мы не то что не боимся конкуренции, мы приветствуем конкуренцию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Соединённые Штаты и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.

В апреле глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил в Москве с вице-премьером Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики.