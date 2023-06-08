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Новак: Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз

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Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2022 году в 19 раз — до 41 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак. Также выросли поставки нефтепродуктов в два раза, угля — в три раза.
Новак: Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз
  • Gettyimages.ru
  • © cta88

Об этом он написал в статье для издания «Энергетическая политика».

«По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз, до 41 млн т, а угля – ​в 3 раза, до 20 млн т. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 г. достиг уровня 6,2 млн т (в 2021 г. — 3,1 млн т)», — сказал Новак.

Российский лидер Владимир Путин ранее отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после этого заявил, что Евросоюзу необходимо принять меры против Индии за продажу российской нефти.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар при этом сообщил, что российская нефть перерабатывается в третьих странах и в результате этих манипуляций перестаёт рассматриваться в качестве российского продукта. Министр предложил желающим ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014.

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