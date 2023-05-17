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В Индии призвали Борреля пересмотреть регламент ЕС на фоне угроз из-за российской нефти

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Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар рекомендовал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю пересмотреть регламент ЕС в ответ на угрозы из-за российской нефти.
В Индии призвали Борреля пересмотреть регламент ЕС на фоне угроз из-за российской нефти
  • © AP Photo/Fred Sierakowski

«Посмотрите на правила Совета ЕС. Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014», — цитирует его агентство ANI.

Джайшанкар пояснил, что российская нефть перерабатывается в третьих странах и в результате этих манипуляций перестаёт рассматриваться в качестве российского продукта.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо принять меры против Индии за продажу российской нефти.

По его словам, благодаря ценовому потолку на российскую нефть Индия получила возможность использовать более дешевое сырьё.

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