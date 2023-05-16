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Боррель: необходимо принять меры против Индии за продажу российской нефти

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо принять меры против Индии за продажу российской нефти.
Боррель: необходимо принять меры против Индии за продажу российской нефти
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, благодаря ценовому потолку на российскую нефть Индия получила возможность использовать более дешевое сырьё.

«Если они (индийские власти. — RT) используют это для того, чтобы быть центром, который перерабатывает российскую нефть, а побочные продукты продаёт нам... мы должны действовать», — заявил Боррель.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия присоединится к ценовому потолку на российскую нефть, который установили западные страны на уровне $60 за баррель.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на заявления официальных лиц Индии, а не на сообщения СМИ о якобы присоединении Нью-Дели к потолку цен на российскую нефть.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

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