Bloomberg: Индия не будет нарушать ценовой потолок на российскую нефть
- РИА Новости
«Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть из Москвы в $60», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что страны G7 планируют провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе.