Узнать больше

Bloomberg: Индия не будет нарушать ценовой потолок на российскую нефть

Короткая ссылка
Индия присоединится к ценовому потолку на российскую нефть, который установили западные страны на уровне $60 за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: Индия не будет нарушать ценовой потолок на российскую нефть
  • РИА Новости

«Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть из Москвы в $60», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить