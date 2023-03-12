Bloomberg: Индия не будет нарушать ценовой потолок на российскую нефть

Индия присоединится к ценовому потолку на российскую нефть, который установили западные страны на уровне $60 за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть из Москвы в $60», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе.