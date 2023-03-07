В Минфине США сообщили, что страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть в марте

Страны G7 планируют провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте.

Об этом сообщила РИА Новости помощница министра финансов Соединённых Штатов по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

«G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен (на нефть России. — RT)», — заявила она.

Как отмечается в материале, она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в США, что данные действия повлияют на позицию Москвы в вопросе конфликта на Украине.

В конце февраля стало известно, что страны G7 договорились продолжить работу для обеспечения ценового лимита на российские энергоносители и предотвращения попыток обойти их.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе.