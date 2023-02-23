В G7 договорились работать вместе по обеспечению потолка цен на российские энергоносители
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«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнёрами для обеспечения соблюдения предельных цен на нефть и нефтепродукты и предотвращения попыток обойти эту меру», — приводит заявление РИА Новости.
Уточняется, что антироссийские меры не направлены на усиление энергетической или продовольственной нестабильности, а преследуют цель ограничить способность Москвы «получать непредвиденную прибыль от изменений мировых цен на нефть».
Кроме того, в G7 пообещали продолжать принимать меры по вопросу санкций против России.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее отметил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.