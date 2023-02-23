Узнать больше

В G7 договорились работать вместе по обеспечению потолка цен на российские энергоносители

Короткая ссылка
Страны G7 договорились продолжить работу для обеспечения ценового лимита на российские энергоносители и предотвращения попыток обойти их, следует из заявления министров финансов и управляющих центральными банками государств «Большой семёрки».
В G7 договорились работать вместе по обеспечению потолка цен на российские энергоносители
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнёрами для обеспечения соблюдения предельных цен на нефть и нефтепродукты и предотвращения попыток обойти эту меру», — приводит заявление РИА Новости.

Уточняется, что антироссийские меры не направлены на усиление энергетической или продовольственной нестабильности, а преследуют цель ограничить способность Москвы «получать непредвиденную прибыль от изменений мировых цен на нефть».

Кроме того, в G7 пообещали продолжать принимать меры по вопросу санкций против России.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее отметил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить