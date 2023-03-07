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В Кремле заявили, что Россия не признаёт потолка цен на нефть

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Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Россия не признаёт потолка цен на нефть
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«Естественно, никакого потолка мы не признаём... Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам», — заявил Песков.

Он добавил, что потолок цен на российскую нефть «и так был достаточно вольготно установлен» с точки зрения стран G7.

Ранее председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что установленный западными странами лимит цен на нефтепродукты из России создал множество сложностей для работы энергетических рынков.

До этого издание China Daily писало, что потолок цен на нефть укрепил российскую экономику и негативно сказался на экономике стран Запада.

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