Песков заявил, что Кремль ориентируется на официальные заявления Индии по потолку цен
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По его словам, Россия в вопросе потолка цен будет исходить из определённых решений, принятых российским лидером Владимиром Путиным, и оформленных документов.
«Кроме того, разумеется, мы ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии», — сказал Песков на брифинге с журналистами.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия присоединится к ценовому потолку на российскую нефть, который установили западные страны на уровне $60 за баррель.