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Песков заявил, что Кремль ориентируется на официальные заявления Индии по потолку цен

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В Кремле ориентируются на заявления официальных лиц Индии, а не на сообщения СМИ о якобы присоединении Нью-Дели к потолку цен на российскую нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Кремль ориентируется на официальные заявления Индии по потолку цен
  • Gettyimages.ru
  • © Soltan Frédéric

По его словам, Россия в вопросе потолка цен будет исходить из определённых решений, принятых российским лидером Владимиром Путиным, и оформленных документов.

«Кроме того, разумеется, мы ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия присоединится к ценовому потолку на российскую нефть, который установили западные страны на уровне $60 за баррель.

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