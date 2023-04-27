Carlsberg подтвердил планы продать бизнес в России до начала лета

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Датская пивоваренная компания Carlsberg Group («Карлсберг груп») планирует до наступления лета продать все активы в России.
Carlsberg подтвердил планы продать бизнес в России до начала лета
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Об этом, как пишет ТАСС, говорится в отчёте компании за первый квартал 2023 года.

«В 2022 году мы объявили о решении добиться полной продажи нашего бизнеса в России. Мы успешно решаем эту сложную задачу по сворачиванию бизнеса и стремимся подписать соглашение об отчуждении до начала лета», — уточняется в документе.

В марте прошлого года производитель пива Carlsberg Group сообщил о решении уйти с российского рынка и продать активы на территории государства. Компания Heineken также заявила о решении уйти с российского рынка.

Ранее сообщалось, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашёл покупателя на свой бизнес в России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ушедшие из России после начала спецоперации 120 иностранных компаний не «жгут мосты», проговаривают условия возвращения в страну. Он напомнил, что до начала спецоперации на Украине в России было чуть более 1,4 тыс. иностранных компаний.

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