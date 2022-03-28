Пивоваренная компания Heineken сообщила о решении покинуть Россию

Международная пивоваренная компания Heineken сообщила о решении уйти с российского рынка.

«Мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию», — говорится в официальном релизе предприятия.

В Heineken также гарантировали выплатить зарплату 1,8 тыс. сотрудников до конца 2022 года и принять все необходимые меры для «обеспечения их занятости в будущем».

Ранее нидерландская компания заявила о приостановке экспорта пива в Россию, отметив, что открытые на территории страны заводы продолжают свою работу.