Компания Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию
«Концерн Heineken объявил о приостановке экспорта пива в Россию», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, «при этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов».
Компания также приостанавливает новые инвестиционные проекты в России.
Ранее финская строительная компания YIT заявила о прекращении инвестиций в земельные участки и строительство жилья на территории России.