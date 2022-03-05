Компания Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию

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Нидерландская компания Heineken заявила о приостановке экспорта пива в Россию, при этом открытые на территории страны заводы продолжают свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Концерн Heineken объявил о приостановке экспорта пива в Россию», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, «при этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов».

Компания также приостанавливает новые инвестиционные проекты в России.

Ранее финская строительная компания YIT заявила о прекращении инвестиций в земельные участки и строительство жилья на территории России.

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