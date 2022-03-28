В Carlsberg приняли решение покинуть Россию и продать активы компании
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«Мы приняли трудное и безотлагательное решение о полной продаже нашего бизнеса в России... Бизнес будет рассматриваться как актив, предназначенный для продажи... и переоценен по справедливой стоимости», — говорится в сообщении на сайте компании.
Ранее производитель пива Carlsberg заявил об остановке своего производства в России.
О своём решении покинуть российский рынок также сообщила международная пивоваренная компания Heineken.