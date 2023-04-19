Концерн Heineken нашёл покупателя на российский бизнес

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашёл покупателя на свой бизнес в России.

Как пишет РИА Новости, об этом следует из финансового отчёта компании.

«Заявление было подано на утверждение властям Российской Федерации в соответствии с местными нормативными требованиями», — говорится в отчёте.

Компания не указала, кто именно собирается купить российский бизнес.

В марте прошлого года производитель пива Carlsberg Group сообщил о решении уйти с российского рынка и продать активы на территории государства. Компания Heineken также заявила о решении уйти с российского рынка.