Концерн Heineken нашёл покупателя на российский бизнес
- Legion-Media
Как пишет РИА Новости, об этом следует из финансового отчёта компании.
«Заявление было подано на утверждение властям Российской Федерации в соответствии с местными нормативными требованиями», — говорится в отчёте.
Компания не указала, кто именно собирается купить российский бизнес.
В марте прошлого года производитель пива Carlsberg Group сообщил о решении уйти с российского рынка и продать активы на территории государства. Компания Heineken также заявила о решении уйти с российского рынка.