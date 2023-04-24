Песков заявил, что ушедшие из России 120 компаний проговаривают условия возвращения
«Якобы все компании ушли из России — ещё одна ложь», — приводит РИА Новости его слова на марафоне «Знание.Первые».
Песков напомнил, что до начала спецоперации на Украине в России было чуть более 1,4 тыс. иностранных компаний.
«Так вот, по состоянию на сегодня, значит, у нас ушло 120 компаний», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что ушедшие компании «под ковром» проговаривают возможные условия для возвращения, не жгут мосты.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что большинство западных компаний, объявивших об уходе из России после начала спецоперации на Украине, продолжили работать в стране.