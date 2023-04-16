WP: большинство заявивших об уходе из России компаний продолжили работу в стране

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Большинство западных компаний, объявивших об уходе из России после начала спецоперации на Украине, продолжили работать в стране, пишет газета The Washington Post.
WP: большинство заявивших об уходе из России компаний продолжили работу в стране
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Согласно экспертным оценкам, которые приводятся в материале, лишь небольшое количество западных компаний покинули Россию.

Отмечается, что западные компании часто сильно зависят от российского бизнеса.

Также сообщается, что некоторые предприятия смогли захватить определённую долю рынка по причине ухода конкурентов.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции.

Политик призвал «лишить» западных производителей «части неимущественных прав».

Он также отметил, что значительная часть продукции ушедших из нашей страны компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.

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