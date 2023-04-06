В США заявили о рисках в связи со снижением нефтедобычи ОПЕК+

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Председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик заявила, что решение государств-членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу усиливает угрозу для США.
В США заявили о рисках в связи со снижением нефтедобычи ОПЕК+
  • РИА Новости

«Последнее действие ОПЕК только ещё больше усиливает то, что уже известно о зависимости президента Байдена от иностранной нефти — это опасно и ставит американскую безопасность под угрозу», — цитирует её РИА Новости.

2 апреля стало известно, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти с мая по конец 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки.

Аналогичное решение о сокращении добычи нефти приняли Ирак, Кувейт и Оман, а также Казахстан. Россия тоже продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

В Белом доме заявили, что США не считают такое решение членов ОПЕК+ разумным.

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