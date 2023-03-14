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Политик Филиппо: крах западных банков может привести к третьей мировой войне

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Крах крупнейших банков стран Запада может привести к третьей мировой войне, заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Он отметил, что банк Credit Suisse разваливается, как и парижская фондовая биржа.

Политик указал на то, что котировки банков приостановлены.

«Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа», — приводит РИА Новости слова Филиппо в Twitter.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.

Издание Axios сообщило, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank.

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