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Медведев назвал тупой американской пропагандой статью NYT о «Северных потоках»

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал тупой американской пропагандой версию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» проукраинской группировкой.
Медведев назвал тупой американской пропагандой статью NYT о «Северных потоках»
  • РИА Новости

«Оказывается, всё дело в какой-то неведомой «проукраинской группировке». Которая (особо подчёркивается) никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой, ни с прочим заболевшим русофобской истерией западным миром», — написал он в Telegram.

Медведев назвал версию «тупой американской пропагандой», в которую «не верят даже отравленные ею европейские обыватели».

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что статья The New York Times о диверсиях на «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что создаётся впечатление в незаинтересованности западных стран в честном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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