Небензя заявил, что Запад не заинтересован в честном расследовании по «Северным потокам»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что создаётся впечатление в незаинтересованности западных стран в честном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«После первого раунда у нас складывается впечатление, что западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересованы», — цитирует Небензю РИА Новости.

Он подчеркнул, что данный факт только усиливает подозрение российской стороны в причастности Запада к диверсии на газопроводах.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.