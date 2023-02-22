Небензя заявил, что Запад не заинтересован в честном расследовании по «Северным потокам»
Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
«После первого раунда у нас складывается впечатление, что западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересованы», — цитирует Небензю РИА Новости.
Он подчеркнул, что данный факт только усиливает подозрение российской стороны в причастности Запада к диверсии на газопроводах.
Кроме того, Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.