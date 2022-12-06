Новак: Россия меняет логистические цепочки для нефти и не видит в этом трагедии

Россия меняет логистические цепочки для нефти и не видит в этом трагедии, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Российская нефть всегда была востребована и будет востребована. Да, будут меняться сейчас механизмы логистические, цепочки. Тем не менее мы не видим в этом никакой трагедии», — заявил он.

Новак напомнил, что Россия является крупнейшим в мире поставщиком нефти на мировые энергетические рынки.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT дал прогноз по ценам на нефть в ближайшее время.