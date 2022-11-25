Аналитик Юшков: в ближайшее время цены на нефть вряд ли будут расти

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT дал прогноз по ценам на нефть в ближайшее время.

По словам аналитика, на рынке сейчас в основном «муссируется тема возможной рецессии в мировой экономике», и в ближайшее время цены на нефть вряд ли будут расти.

«Ещё и на фоне новостей из Китая — там опять новые рекорды по количеству выявленных случаев заболевания ковидом. Китай, по крайней мере пока, массово не отказывается от своей политики нетерпимости к ковиду, начинаются опять локдауны. В Пекине вводятся ограничения на перемещения людей», — рассказал Юшков.

Он отметил, что даже от ожидания возможного уменьшения потребления нефтепродуктов цены на нефть начинают снижаться.

«В краткосрочной перспективе ожидания такие. И цены, скорее всего, будут снижаться… Также все начинают подводить итоги 2022 года и делать прогнозы на 2023 год. И когда отслеживают динамику экономического развития, как в отдельных странах, так и в глобальной экономике, то все видят снижение динамики и постепенный переход к рецессии. А значит, меньше производства товаров и перевозок, что сделает нефтепродукты менее востребованными. Такие сейчас царят настроения, поэтому я думаю, что в ближайшее время нефть будет дешеветь, либо останется на том уровне, что и сейчас, но вверх она вряд ли сейчас пойдёт», — заключил собеседник RT.

Ранее министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин допустил, что на внеочередном заседании глав Минэнерго стран ЕС в декабре удастся договориться о потолке цен на российский газ.