Итальянский министр допустил, что в ЕС смогут договориться о потолке цен на газ в декабре

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин допустил, что на внеочередном заседании глав Минэнерго стран ЕС в декабре удастся договориться о потолке цен на российский газ.

«Судя по той атмосфере, которая сегодня наблюдалась, я бы сказал, что да... У всех стран есть желание достичь соглашения», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, пока что Италию не удовлетворяет действующее предложение.

Он также отметил, что в Риме, вероятно, могли бы «обойтись и без установления ценового потолка», если будут установлены чёткие критерии во избежание спекуляций и роста цен на энергоресурсы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.