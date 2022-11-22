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Bloomberg: Россия сократила поставки нефти в Европу на 90% и перенаправила потоки в Азию

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Поставки российской нефти в страны Северной Европы сократились на 90%, потоки при этом перенаправляются в Азию, пишет агентство Bloomberg, напоминая, что до вступления в силу санкций ЕС в сфере энергетики осталось менее двух недель.
Bloomberg: Россия сократила поставки нефти в Европу на 90% и перенаправила потоки в Азию
  • Gettyimages.ru
  • © ahopueo

В сообщении утверждается, что в феврале ежедневный объём поставок превышал 1,2 млн баррелей, а осенью снизился до 95 тыс. баррелей в сутки.

Вместе с этим три четверти сырья, загружаемого в балтийских портах, теперь направляется в Азию, пишет агентство.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

При этом глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что Россия сохранит роль стратегического поставщика энергоресурсов даже при введении новых санкций.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

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