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Решетников: Россия сохранит роль мирового стратегического поставщика энергоресурсов

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что страна сохранит роль стратегического поставщика энергоресурсов даже при введении новых санкций.
Решетников: Россия сохранит роль мирового стратегического поставщика энергоресурсов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сохранить объёмы поставок и роль стратегического поставщика сможем даже при введении новых санкций. На Россию приходится 14% мировой добычи нефти — при необходимости переориентируем свой экспорт на восточные рынки», — цитирует его ТАСС.

Говоря о ценах на российские энергоресурсы, он отметил, что в прогноз заложено их постепенное сокращение.

«При этом они останутся на приемлемом уровне. В эту пользу говорит и решение ОПЕК+», — добавил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал уровень нефтедобычи в стране в ноябре в объёме 9,9 млн баррелей в сутки, однако допустил корректировки из-за санкций.

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