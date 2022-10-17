Решетников: Россия сохранит роль мирового стратегического поставщика энергоресурсов

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что страна сохранит роль стратегического поставщика энергоресурсов даже при введении новых санкций.

«Сохранить объёмы поставок и роль стратегического поставщика сможем даже при введении новых санкций. На Россию приходится 14% мировой добычи нефти — при необходимости переориентируем свой экспорт на восточные рынки», — цитирует его ТАСС.

Говоря о ценах на российские энергоресурсы, он отметил, что в прогноз заложено их постепенное сокращение.

«При этом они останутся на приемлемом уровне. В эту пользу говорит и решение ОПЕК+», — добавил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал уровень нефтедобычи в стране в ноябре в объёме 9,9 млн баррелей в сутки, однако допустил корректировки из-за санкций.