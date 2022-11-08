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МИД России: Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США

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Западная Европа обменяла энергетическую свободу на зависимость от США, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Мы видим, что Западная Европа променяла свою энергетическую свободу на энергетическую зависимость от США», — приводит ТАСС слова Грушко в интервью телеканалу «Звезда».

Он напомнил о безучастной реакции европейцев на инцидент с «Северными потоками».

По его словам, Западная Европа предпочла совершить «энергетическое самоубийство».

Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.

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