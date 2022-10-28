Узнать больше

Мишустин назвал протекционизм Запада причиной сложной ситуации в мировой экономике

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию в мировой экономике.

«Сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена. Главная причина — в стремлении коллективного Запада всё более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии», — заявил Мишустин. Такое мнение он выразил на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе.

Он обратил внимание на предложение президента России Владимира Путина, которое заключается в запуске механизмов создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, ресурсная база и инфраструктура дополняют друг друга.

Глава государства отмечал, что, используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею международных финансовых резервов. 

По мнению министра экономики ФРГ Роберта Хабека, причиной кризисов в мире является борьба Китая и США за то, каким должен стать социоэкономический мировой порядок.

Как отметили в МВФ, глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года, 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить