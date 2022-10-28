Мишустин назвал протекционизм Запада причиной сложной ситуации в мировой экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию в мировой экономике.

«Сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена. Главная причина — в стремлении коллективного Запада всё более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии», — заявил Мишустин. Такое мнение он выразил на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе.

Он обратил внимание на предложение президента России Владимира Путина, которое заключается в запуске механизмов создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, ресурсная база и инфраструктура дополняют друг друга.

Глава государства отмечал, что, используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею международных финансовых резервов.

По мнению министра экономики ФРГ Роберта Хабека, причиной кризисов в мире является борьба Китая и США за то, каким должен стать социоэкономический мировой порядок.

Как отметили в МВФ, глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года,